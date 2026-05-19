На правом берегу Астаны полыхает двухэтажное здание

В районе Алматы города Астана произошел крупный пожар в двухэтажном нежилом здании, передает BAQ.KZ.

Возгорание произошло по улице Косалка. По информации МЧС, на момент прибытия первых пожарных расчетов кровля здания уже была полностью охвачена огнем.

Пожар получил развитую форму, наблюдалось открытое горение и сильное задымление.

Для тушения спасатели организовали бесперебойную подачу воды и задействовали несколько водяных стволов. На месте также развернут штаб пожаротушения.

В МЧС отметили, что ликвидацию осложняют высокая горючая нагрузка внутри здания и плотный дым.

Информации о пострадавших на пульт 112 не поступало.

В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают работы по ликвидации возгорания.

Вчера в Астане в районе Сарыарка по улице Жайылма пожарные тушили возгорание повышенного ранга.