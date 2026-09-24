Гибель Улданы Мырзуан: какое наказание запросил прокурор председателю ОСИ

Прокурор запросил два года ограничения свободы для подсудимой по делу об обрушении фасада жилого дома в Астане, в результате которого погибла 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан и пострадали еще несколько человек, передает BAQ.KZ.

Какое наказание запросил прокурор

Государственный обвинитель попросил признать Сәуле Жубаниязову виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Прокурор попросил суд назначить ей два года ограничения свободы, а также лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением объектами кондоминиума, сроком на три года.

«На основании вышеизложенного прошу суд признать Жубаниязову виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 254 Уголовного кодекса, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы сроком на два года», – заявил государственный обвинитель.

Кроме того, прокурор попросил лишить подсудимую права заниматься деятельностью по управлению объектами кондоминиума сроком на три года.

Кроме того, прокурор предложил установить для Жубаниязовой ряд ограничений на период пробационного контроля. В частности, без уведомления уполномоченного органа не менять место жительства и работы, не посещать развлекательные заведения, не выходить из дома без разрешения с 22:00 до 06:00, а также не выезжать в другие регионы и за пределы Казахстана без разрешения службы пробации.

Если у подсудимой не будет постоянной работы, государственный обвинитель попросил в соответствии со статьей 44 Уголовного кодекса ежегодно привлекать ее к 100 часам общественных работ.

Также предложено обязать Жубаниязову в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу зарегистрироваться в службе пробации.

Государственный обвинитель заявил, что при назначении наказания были учтены данные о личности подсудимой.

По словам прокурора, Жубаниязова ранее не судима. Наличие у нее несовершеннолетних детей и то, что преступление совершено впервые, были указаны в качестве смягчающих обстоятельств.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

«Несмотря на необратимость наступивших последствий, государственное обвинение не считает необходимым требовать наиболее строгого вида наказания. Наказание должно быть не местью за произошедшее, а законной соразмерной реакцией государства», – отметил прокурор.

По версии обвинения, после того как Жубаниязова возглавила ОСИ, она должна была организовать надлежащее содержание общего имущества дома, контролировать состояние фасада и при необходимости инициировать его техническое обследование. Прокуратура утверждает, что этого сделано не было.

Какую компенсацию попросили выплатить потерпевшим

Государственный обвинитель также высказал позицию по гражданским искам. Прокурор попросил взыскать с подсудимой принудительный платеж в фонд компенсации потерпевшим в размере 10 Месячных расчетных показателей.

По гражданскому иску потерпевшей Калиевой предложено удовлетворить требования частично. В частности, полностью возместить представительские расходы и материальный ущерб, а также взыскать 3 миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда.

По иску Нурпеисовой прокурор предложил взыскать 5 миллионов тенге материального ущерба, а остальные требования оставить без удовлетворения.

Также прокурор попросил решить вопрос о судьбе вещественных доказательств в соответствии со статьей 118 Уголовно-процессуального кодекса.



Окончательное решение по делу предстоит принять суду.

Напомним, трагедия произошла 8 ноября 2025 года.

После обрушения фрагментов облицовки фасада пострадали несколько человек. На место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Во время оказания помощи произошло последующее обрушение, в результате которого фельдшер Улдана Мырзуан получила тяжелые травмы. Позже она скончалась в больнице, не приходя в сознание.