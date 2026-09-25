Два казахстанских тяжелоатлета вошли в топ-5 на Азиаде-2026

На Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония) стартовали соревнования по тяжелой атлетике. В первый соревновательный день на помост вышли три представителя Казахстана.

В весовой категории до 60 кг Отепберген Алиев показал в рывке результат 127 кг, а в толчке поднял 153 кг. В сумме двоеборья казахстанец набрал 280 кг и занял пятое место.

Сайрамкез Акмолда выступил в весовой категории до 65 кг. Казахстанскому тяжелоатлету не удалось получить зачетный результат в двоеборье, поэтому он завершил соревнования без итоговой суммы.

В женском турнире Казахстан представила Екатерина Алякина. 25 сентября она выступила в весовой категории до 57 кг и по итогам соревнований также заняла пятое место.

В стартовый день соревнований по тяжелой атлетике два представителя сборной Казахстана вошли в пятерку сильнейших в своих весовых категориях.

Ранее казахстанский стрелок Ислам Сатпаев стал бронзовым призером Азиатских игр. Сатпаев выступил в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров.