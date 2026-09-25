Ислам Сатпаев завоевал бронзу Азиатских игр в Японии
25 Сентября 2026, 11:31
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25 Сентября 2026, 11:3125 Сентября 2026, 11:31
157Фото: Нұрғали Жұмағазы/olympic.kz
Казахстанский стрелок Ислам Сатпаев стал бронзовым призером Азиатских игр, проходящих в Аичи и Нагое (Япония).
Сатпаев выступил в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров.
В финале казахстанец набрал 348,3 балла, что позволило ему занять третье место и завоевать бронзовую медаль.
Первые две позиции заняли представители Китая. Чемпионом Азиатских игр стал Чжан Чанхун, набравший 360,5 балла. Серебряную медаль завоевал Лю Юйкунь с результатом 360,2 балла.
Ранее Денис Сергиенко занял пятое место в соревнованиях по маунтинбайку. В мужской гонке кросс-кантри Сергиенко преодолел дистанцию за 1 час 26 минут 25 секунд. От победителя казахстанец отстал на 1 минуту 10 секунд.
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