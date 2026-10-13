  • Главная
  • Новости
  • КамАЗ столкнулся с двумя мотоциклами в Костанайской области: есть погибший

КамАЗ столкнулся с двумя мотоциклами в Костанайской области: есть погибший

13 Октября 2026, 11:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДП области 13 Октября 2026, 11:57
13 Октября 2026, 11:57
182
Фото: ДП области

В городе Тобыл Костанайской области произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ и двух мотоциклов. В результате аварии один из мотоциклистов погиб на месте, второй с травмами доставлен в больницу, передает BAQ.KZ.

Что произошло

По информации Департамента полиции Костанайской области, водитель грузовика при повороте налево выехал на главную дорогу, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент в КамАЗ врезались два мотоцикла.

«В результате аварии один из мотоциклистов скончался на месте до приезда скорой помощи. Второй водитель мотоцикла с многочисленными травмами был госпитализирован», – сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП. По итогам расследования действиям водителя грузовика будет дана правовая оценка.

Ранее девочка разбилась насмерть на спортивном мотоцикле в Риддере.

Самое читаемое

Наверх