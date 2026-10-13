КамАЗ столкнулся с двумя мотоциклами в Костанайской области: есть погибший
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В городе Тобыл Костанайской области произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ и двух мотоциклов. В результате аварии один из мотоциклистов погиб на месте, второй с травмами доставлен в больницу, передает BAQ.KZ.
Что произошло
По информации Департамента полиции Костанайской области, водитель грузовика при повороте налево выехал на главную дорогу, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент в КамАЗ врезались два мотоцикла.
«В результате аварии один из мотоциклистов скончался на месте до приезда скорой помощи. Второй водитель мотоцикла с многочисленными травмами был госпитализирован», – сообщили в полиции.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП. По итогам расследования действиям водителя грузовика будет дана правовая оценка.
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