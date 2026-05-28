Два новых завода построят в Кызылординской области

В Кызылординской области стартовало строительство двух крупных промышленных предприятий в рамках проекта Invest Caravan.

Как сообщает прокуратура региона, общая стоимость инвестиций составляет 104,1 млрд тенге.

Церемония закладки капсул прошла с участием прокурора области Ризабека Ожарова и акима региона Мурата Ергешбаева.

В рамках проекта началась реализация двух инициатив: испанская компания ТОО "Roca Kazakhstan" построит завод по производству санитарно-технического оборудования, а отечественная компания ТОО "Seven Rivers Technologies" займется строительством предприятия по выпуску стеклотары с использованием немецких технологий.

Оба завода планируется запустить в 2028 году. После их открытия в регионе появится около 650 новых рабочих мест.

Проекты реализуются в рамках инициативы Invest Caravan, которая направлена на поддержку инвесторов, быстрое решение возникающих вопросов и улучшение условий для бизнеса.

Власти отмечают, что новые производства помогут укрепить промышленный потенциал Кызылординской области и сделать регион более привлекательным для инвестиций.

В ближайшее время планируются выезды в районы для решения проблем бизнеса на местах.

Читайте также: