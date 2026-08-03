В Актюбинской области завершена реконструкция двух железнодорожных вокзалов, еще пять объектов находятся на разных этапах модернизации. Ход работ проинспектировал заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Мурат Торегельдин, передает BAQ.KZ.

В рабочей поездке также приняли участие представители акимата, руководители проекта и региональных подразделений КТЖ. Они посетили вокзалы на станциях Актобе, Алга, Кандыагаш и другие объекты.

В июле после реконструкции введены в эксплуатацию вокзалы на станциях Шалкар и Шубаркудык. Вокзал в Шалкаре, построенный в 1909 году, ежедневно обслуживает более 1,4 тысячи пассажиров, а станция Шубаркудык, открытая в 2012 году, – 116 пассажиров в сутки.

В КТЖ сообщили, что работы ведутся по поручению Главы государства за счет собственных средств национальной компании при поддержке Министерства транспорта, фонда «Самрук-Қазына» и акимата Актюбинской области.

На завершающей стадии находится реконструкция вокзала станции Актобе, который ежедневно принимает свыше 5 тысяч пассажиров. Здесь уже завершены работы по устройству фундамента, возведению каркаса здания, монтажу кровли и фасада. Сейчас продолжаются внутренняя отделка, установка инженерных систем, вентиляции и кондиционирования, обустройство перрона и благоустройство территории.

На станции Кандыагаш завершен монтаж кровли. Продолжаются работы по облицовке фасада, внутренней отделке и прокладке инженерных сетей. Подрядной организации поручено ускорить темпы строительства.

Строительно-монтажные работы также продолжаются на станциях Жем, Алга и Караулкелды.

По итогам инспекции подрядчикам поручили увеличить количество рабочих, организовать двухсменный режим и не допустить срыва сроков реконструкции.

Всего, по данным КТЖ, по стране уже завершены строительно-монтажные работы на 70 железнодорожных вокзалах.