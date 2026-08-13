Движение по улице Алматы в Астане полностью перекроют с 15 августа
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В Астане с 15 августа и до конца 2026 года полностью закроют движение на участке улицы Алматы – от улицы Туркестан до проспекта Мәңгілік Ел. Об этом сообщили в столичном акимате.
Ограничения связаны со строительством транспортного тоннеля по улице Алматы на участке от проспекта Мәңгілік Ел до улицы Сауран.
Какие участки останутся открытыми
Несмотря на перекрытие, движение через перекрестки Алматы – Туркестан и Алматы – Мәңгілік Ел сохранится. Это позволит частично снизить нагрузку на дорожную сеть.
В акимате призвали водителей заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.
Для безопасности участников движения и удобства объезда на месте установят временные дорожные знаки и указатели.
Напомним, это не единственное дорожное ограничение, которое вводится в столице. До 20 августа полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би. Ограничения связаны со строительством нового участка улицы Толе би – от улицы Розы Баглановой до проспекта Улы Дала.
На время работ водителям рекомендуют объезжать закрытый участок:
- от проспекта Туран через улицу Е54 до улицы Толе би;
- от проспекта Улы Дала по местному проезду до улицы Толе би.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты и учитывать действующие ограничения движения.
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