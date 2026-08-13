В Астане с 15 августа и до конца 2026 года полностью закроют движение на участке улицы Алматы – от улицы Туркестан до проспекта Мәңгілік Ел. Об этом сообщили в столичном акимате.

Ограничения связаны со строительством транспортного тоннеля по улице Алматы на участке от проспекта Мәңгілік Ел до улицы Сауран.

Какие участки останутся открытыми

Несмотря на перекрытие, движение через перекрестки Алматы – Туркестан и Алматы – Мәңгілік Ел сохранится. Это позволит частично снизить нагрузку на дорожную сеть.

В акимате призвали водителей заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Для безопасности участников движения и удобства объезда на месте установят временные дорожные знаки и указатели.