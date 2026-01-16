Акимат Иртышского района выразил соболезнования родным и близким в связи с трагическим пожаром, произошедшим в селе Иртышск, передает BAQ.KZ.

Семье, пострадавшей в результате пожара, предоставят трёхкомнатную благоустроенную квартиру, а также приобретут необходимую мебель, одежду и хозяйственные принадлежности. Кроме того, акимат окажет помощь в организации похорон.

С семьёй работают психологи, оказываются необходимые меры поддержки.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Напомним, в Павлодарской области произошёл пожар в частном жилом доме в селе Иртышск, в результате которого погибли двое детей.