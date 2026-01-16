Двое детей погибли при пожаре: пострадавшей семье предоставят жильё в Павлодарской области
Акимат Иртышского района выразил соболезнования родным и близким в связи с трагическим пожаром, произошедшим в селе Иртышск, передает BAQ.KZ.
Семье, пострадавшей в результате пожара, предоставят трёхкомнатную благоустроенную квартиру, а также приобретут необходимую мебель, одежду и хозяйственные принадлежности. Кроме того, акимат окажет помощь в организации похорон.
С семьёй работают психологи, оказываются необходимые меры поддержки.
Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
Напомним, в Павлодарской области произошёл пожар в частном жилом доме в селе Иртышск, в результате которого погибли двое детей.
