  • 16 Января, 14:47

Двое детей погибли при пожаре: пострадавшей семье предоставят жильё в Павлодарской области

Сегодня, 13:33
АВТОР
ДЧС Павлодарской области Сегодня, 13:33
Сегодня, 13:33
108
Фото: ДЧС Павлодарской области

Акимат Иртышского района выразил соболезнования родным и близким в связи с трагическим пожаром, произошедшим в селе Иртышск, передает BAQ.KZ

Семье, пострадавшей в результате пожара, предоставят трёхкомнатную благоустроенную квартиру, а также приобретут необходимую мебель, одежду и хозяйственные принадлежности. Кроме того, акимат окажет помощь в организации похорон.

С семьёй работают психологи, оказываются необходимые меры поддержки.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Напомним, в Павлодарской области произошёл пожар в частном жилом доме в селе Иртышск, в результате которого погибли двое детей.

