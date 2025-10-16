Двое подозреваемых по так называемому "стоматологическому делу" о хищении пенсионных накоплений скрылись за границей. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов.

Ранее АФМ объявило в розыск троих мужчин, подозреваемых в незаконном выводе около 46 миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) под предлогом оплаты стоматологических услуг.

"Да, по задержанию всех разыскиваемых лиц ведётся работа. Сейчас более десяти человек уже задержаны и заключены под стражу. Уголовное дело расследуется", — сообщил Женис Елемесов.

На уточняющий вопрос журналистов о судьбе троих главных фигурантов Елемесов пояснил:

"Из трёх подозреваемых, объявленных в розыск, один задержан. Его задержали на границе Казахстана и России. Двое других скрылись за границей", — уточнил он.

Напомним, так называемое "стоматологическое дело" связано с незаконным выводом пенсионных накоплений граждан на сумму около 46 млрд тенге. По данным следствия, ряд стоматологических клиник оформлял фиктивные документы об оказании услуг, которых фактически не было, и выводил средства из ЕНПФ через частные структуры.

Ранее стало известно, что один из ключевых фигурантов – Аслан Дуйсенов – задержан, его вина, по словам следствия, полностью доказана.