На XXV Летних Сурдлимпийских играх в Токио завершился первый соревновательный день по сурдо вольной борьбе. На ковёр вышли шесть представителей Казахстана, и двое из них сумели пробиться в финал, обеспечив себе шанс побороться за золото уже завтра, передаёт BAQ.KZ.

В категории до 57 килограммов Габит Есжанов провёл уверенный и результативный день. В первой встрече он одержал победу над турецким борцом Мехметом Акифом Сонмезом — 6:4 в дополнительном раунде. В полуфинале Есжанов показал безупречную технику, выиграв у украинца Сергея Сущевского туше и гарантировав себе место в финале.

Не менее впечатляющим стало выступление Шадияра Пернеша в весовой категории до 65 килограммов. Казахстанский спортсмен начал с разгромной победы над болгарином Диляном Стефановым Димитровым со счетом 10:1. В четвертьфинале он выиграл венесуэльца Анхеля де Хесуса Гильена Боливара, а в полуфинале уверенно применил туше в схватке с монгольским борцом Ерхембаяром Намдагоржом. Пернеш безоговорочно вышел в финал и продолжит борьбу за чемпионский титул.

В тяжёлом весе до 125 килограммов Кайратхаан Шонку начал с победы над кубинцем Осмаром Ортиз Таурто со счетом 12:5. Однако в полуфинале он уступил нейтральному спортсмену Алексею Шемарову. Примечательно, что накануне Шонку также встречался с ним в финале греко-римского стиля. Казахстанец продолжит выступление в борьбе за бронзовую награду.

В категории до 97 килограммов Бексултан Малайдар уступил индийскому борцу Сумиту Дахия в полуфинале и также поборется за третье место.

Сабыржан Рсалы провёл сильный четвертьфинал, победив Геворга Адамяна техническим преимуществом, однако в полуфинале уступил украинскому борцу Анатолию Червоненко. Завтра он попытается завоевать бронзовую медаль.

Гасыр Тургынбай (74 кг) проиграл кыргызстанцу Адилету Жапаркулову, но сохраняет шансы на медаль и завтра выступит в утешительной схватке за выход в поединок за бронзу.

"Казахстанские сурдо борцы в ряду сильнейших в мире. Ребята в отличной форме, они прошли хорошую подготовку, полный цикл УТС, и я надеюсь, что гимн нашей страны завтра прозвучит дважды", - рассказал вице-президент Национального сурдлимпийского комитета РК Азамат Карлыгашев.

Завтра на ковре пройдут финальные поединки, а также схватки за третье место и утешительные встречи, по итогам которых определятся все призёры вольной борьбы Сурдлимпиады.

Напомним, 78 казахстанских спортсменов выступают на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио.