В Семее сотрудники полиции ведут поиски двух несовершеннолетних, местонахождение которых остается неизвестным с вечера 17 июня, передает BAQ.kz.

По данным Департамента полиции области Абай, около 20:00 14-летний Ракымжан Укиртаев и 8-летний Алихан Кайратов находились в районе посёлка Восточный. После этого связь с детьми была потеряна, и до настоящего времени их местонахождение не установлено.

Сразу после поступления информации о пропаже были организованы поисковые мероприятия. На розыск ориентирован личный состав полиции, проводится проверка возможных мест пребывания детей, подворовые обходы и обследование прилегающей территории.

Стражи порядка обращаются к жителям Семея с просьбой оказать содействие в поисках. Всех, кто располагает сведениями о местонахождении несовершеннолетних или иной информацией, способной помочь в розыске, просят незамедлительно сообщить по телефону 102 или по номеру 8 (747) 310-67-30.

"Департамент полиции области Абай обращается к жителям города с просьбой оказать содействие в поисках. Если вам известно местонахождение детей или вы располагаете какой-либо информацией, которая может помочь в их розыске, просим незамедлительно сообщить по телефону 102 или по номеру 8 (747) 310-67-30", - добавили в полиции.

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