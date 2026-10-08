Двое рабочих погибли при прокладке труб в Шымкенте

8 Октября 2026, 11:48
АВТОР
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pixabay.com 8 Октября 2026, 11:48
8 Октября 2026, 11:48
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Фото: pixabay.com

В Шымкенте двое рабочих погибли во время проведения работ по прокладке труб. По факту происшествия начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.

По предварительной информации, причиной гибели рабочих могло стать отравление газами в колодце.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, а также устанавливаются ответственные за соблюдение требований безопасности труда», – сообщили в полиции.

Другие подробности расследования в полиции не разглашают в соответствии со статьей 201 УПК РК.

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