Двое рабочих погибли при прокладке труб в Шымкенте
8 Октября 2026, 11:48
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8 Октября 2026, 11:488 Октября 2026, 11:48
162Фото: pixabay.com
В Шымкенте двое рабочих погибли во время проведения работ по прокладке труб. По факту происшествия начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.
По предварительной информации, причиной гибели рабочих могло стать отравление газами в колодце.
«В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, а также устанавливаются ответственные за соблюдение требований безопасности труда», – сообщили в полиции.
Другие подробности расследования в полиции не разглашают в соответствии со статьей 201 УПК РК.
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