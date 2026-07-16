Стали известны новые подробности о состоянии людей, пострадавших при взрыве в заведении по приготовлению тандырной самсы в Астане, передает BAQ.kz.

По информации источника BAQ.KZ, в результате происшествия пострадали четыре человека. Еще одному человеку медицинская помощь была оказана на месте.

Двое находятся в реанимации

По данным источника редакции, в момент взрыва внутри помещения находились двое работников заведения, граждане Узбекистана. Они получили ожоги до 50% поверхности тела, ожоги III–IV степени и были госпитализированы в отделение комбустиологии. Диагностирован ожоговый шок.

Еще один пострадавший получил ожоги лица, шеи и тела. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Также среди пострадавших оказался несовершеннолетний. По информации источника, у него диагностирована политравма, он доставлен в детскую больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Что произошло

Напомним, утром 16 июля на территории рынка «Сапа» по улице Шары Жиенкуловой произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении по приготовлению тандырной самсы.

По предварительным данным МЧС, причиной происшествия стала разгерметизация композитного газового баллона объемом 50 литров. После хлопка произошло частичное обрушение потолочного перекрытия и дверного проема. Кроме того, повреждения получил припаркованный рядом автомобиль.

Марк Брюшко

На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Официальные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.