Двое в реанимации: известны подробности о пострадавших при взрыве в тандырной Астаны
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Стали известны новые подробности о состоянии людей, пострадавших при взрыве в заведении по приготовлению тандырной самсы в Астане, передает BAQ.kz.
По информации источника BAQ.KZ, в результате происшествия пострадали четыре человека. Еще одному человеку медицинская помощь была оказана на месте.
Двое находятся в реанимации
По данным источника редакции, в момент взрыва внутри помещения находились двое работников заведения, граждане Узбекистана. Они получили ожоги до 50% поверхности тела, ожоги III–IV степени и были госпитализированы в отделение комбустиологии. Диагностирован ожоговый шок.
Еще один пострадавший получил ожоги лица, шеи и тела. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.
Также среди пострадавших оказался несовершеннолетний. По информации источника, у него диагностирована политравма, он доставлен в детскую больницу для дальнейшего обследования и лечения.
Что произошло
Напомним, утром 16 июля на территории рынка «Сапа» по улице Шары Жиенкуловой произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении по приготовлению тандырной самсы.
По предварительным данным МЧС, причиной происшествия стала разгерметизация композитного газового баллона объемом 50 литров. После хлопка произошло частичное обрушение потолочного перекрытия и дверного проема. Кроме того, повреждения получил припаркованный рядом автомобиль.
На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Официальные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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