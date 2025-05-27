  • 27 Мая, 09:39
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Двоих пропавших подростков нашли ночью среди камышей в Костанайской области

В Костанайской области спасатели МЧС нашли двух подростков, которые заблудились в степи.

Сегодня, 09:25
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 09:25
Сегодня, 09:25
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Фото: Pixabay

Инцидент произошёл накануне в селе Торгай Джангельдинского района. Двое одноклассников 2010 года рождения днём выехали на лошади на поиски скота. Последний раз они выходили на связь около 20:30 и сообщили, что направляются домой. Однако спустя полтора часа, когда дети не вернулись, обеспокоенные родители обратились в экстренные службы, передаёт BAQ.KZ. 

На поиски была направлена спасательная группа на вездеходе. Через четыре часа подростков нашли среди камышей на расстоянии 8 километров от села. Медицинская помощь им не понадобилась — школьников в целости и сохранности доставили домой.

"Родители действовали грамотно — обратились оперативно, что значительно увеличило шансы на успешный исход. Благодарим всех задействованных спасателей за слаженную работу", — прокомментировали в ДЧС Костанайской области.

Ранее в Узынагаше подросток нанес ножевые ранения сверстнику и пропал.

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