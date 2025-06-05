Сборная Казахстана по футболу на выезде проведет товарищеский матч против сборной Беларуси. Затем, 9 июня, в Астане подопечные Али Алиева проведут матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против сборной Северной Македонии. О шансах команды в предстоящих играх корреспондент BAQ.KZ побеседовала со спортивными комментаторами.

"Время Дастана Сатпаева"

Спортивный комментатор Дидар Кадыров считает решение руководства КФФ о проведение товарищеского матча против Беларуси вполне логичным решением.

Матч даст главному тренеру Али Алиеву возможность полноценно оценить физическую готовность игроков и принять важные решения о составе на предстоящую игру с Северной Македонией.

"После встречи с Беларусью у команды будет достаточно времени для восстановления. Но главное - тренер долго не имел полноценного контакта с игроками сборной. Он наблюдал за ними только со стороны, оценивая выступления в клубах. Этого явно недостаточно", - отмечает Кадыров.

Он отмечает, что стилистика игры сборных Северной Македонии и Беларуси должна быть похожей, особенно учитывая, что Казахстан будет принимать именно Северную Македонию на своем поле.

Он отмечает, что в целом состав команды изменился.

"Уже не раз говорилось о том, что у нас с центральным нападающем проблемы, тем более что Абат Аймбетов не сможет приехать из "Адана Демирспора" по семейным обстоятельствам. Айбар Жаксылыков теперь, насколько я понимаю, номер один. Об этом сам говорил уже Али Алиев. Подающий надежды Алияр Мухаммед из "Окжетпеса" вполне логичный второй номер. Также есть перспективный Даурен Жумат, но это первые вызовы для него. Мне интересен вызов Сергея Малого. Он не раз высказался о том, что хоть и возрастной игрок, но находится в хорошей форме. Возможно, по тройке защитников тоже есть вопросы. Если Касым будет готов, он займет место в основе. Что касается Быстрова, то ему, кажется, не хватает игровой практики в "Астане". В составе есть один безусловный лидер - Нурал Алип, который наверняка выйдет в стартовом составе. По остальным же пока остаются вопросы и сомнения", - говорит комментатор.

Не попал в заявку на матчи Бахтиер Зайнутдинов из-за полученной травмы. Несмотря на это, он тренируется с основной командой.

"Али Алиев подчеркнул важную роль Зайнутдинова в команде. По его словам, игроки должны чувствовать поддержку Баха - независимо от его текущей формы, он способен приносить пользу как на поле, так и за его пределами", - говорит Дидар Кадыров.

Он также отмечает присутствие в заявке Дастана Сатпаева. Сейчас он одна из главных звезд Казахстанской премьер-лиги.

"Он ещё очень молод, даже юн, но уже сейчас находится в отличной форме. Это время Дастана, его момент. Несмотря на возраст, именно он должен брать на себя инициативу и стать ведущим игроком нашей сборной", - говорит эксперт.

Что касается Северной Македонии, то Дидар Кадыров отмечает, что у сборной этой страны средняя команда, где есть игроки из достаточно сильных чемпионатов.

По его мнению, главная задача сборной Казахстана - не проиграть этот матч на своем поле.

"Научились играть без Зайнутдинова"

Спортивный комментатор Эльдар Аманбаев также подчеркивает, что проведение любых товарищеских матчей идет команде на пользу.

"Да, многие болельщики могут сказать, что до матча с Македонией остаётся очень мало времени. Но всё-таки есть новые игроки, которые приглашены и могут провести свой дебют. Я уверен, что в первом тайме Али Ханалиевич выпустит стартовый состав, а во втором даст шанс резервистам, которые вызваны впервые. Например, Алияр Мухаммед получит свою возможность. Этот матч позволит тренерскому штабу понять, готовы ли новички достойно выйти со скамейки запасных и усилить игру сборной в поединке с Северной Македонией. Поэтому матч с Беларусью очень важен в стратегическом плане", - говорит комментатор.

Он также отмечает, что сборная Казахстана много раз играла со сборной Беларуси. В команде соперников есть игроки, которые играют и в казахстанском чемпионате.

"Что касается уровня, я думаю, что наш чемпионат посильнее. У нас больше классных команд. Но в Беларуси заметно лучше обстоят дела с инфраструктурой: поля и условия там, безусловно, качественнее. Сборная Беларуси — удобный соперник, им, как и нам, нужны товарищеские матчи. Думаю, игра получится интересной, и, скорее всего, закончится вничью", — считает комментатор.

Комментируя возможный состав команды, он отмечает, что вызов всех игроков он оправданный.

"Единственное, я ожидал в итоговом списке Дамира Марата. Думал, что в расширенным будет Аслан Дарабаев, Изменений, я думаю, никаких не будет. Все основные игроки, которые играли против Уэльса выйдут", - говорит комментатор.

Он также добавляет, что ожидает изменения в нападении.

"Даже не удивлюсь, если Максим Самородов выйдет на острие атаки", - говорит комментатор.

Не сможет сыграть в матчах сборной лидер "Актобе" Алибек Касым, который получил травму в матче против "Кайрата".

"К сожалению, никак Алибек не может дебютировать при Али Алиеве. Я не думаю, что это прям серьезная потеря. Отсутствие лидера "Актобе" вряд ли повлияет на итоговый результат команды. У нас есть хорошие защитники — Марат Быстров, Нуралы Алип и Сергей Малый, которые в последнее время показывают отличную игру", — отметил комментатор.

Отвечая на вопрос об отсутствии игрока "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова, Эльдар Аманбаев, подчеркивает его важность в сборной. Сейчас у одного из лидеров сборной непростой момент в профессиональной карьере.

"Конечно, если бы Батека играл, это было бы на руку нашей сборной, но мы уже научились играть без Зайнутдинова. Я, пользуясь моментом, хочу пожелать Зайнутдинову скорейшего выздоровления, потому что сейчас у него очень трудная полоса в карьере. Недавно в социальных сетях Батека заявил, что полностью оправился от травмы и теперь будет пытаться восстановить форму и готовиться к новому сезону в составе "Бешикташа".

Турецкие СМИ писали, что тренер этой команды не хочет видеть его в составе в следующем сезоне. Есть предметный интерес со стороны других клубов, в частности российских. Посмотрим, какой вектор выберет Зайнутдинов. И ждем, что он все-таки останется в каком-то конкурентном чемпионате". Спортивный комментатор отмечает, что матч против Северной Македонии будет непростым для сборной Казахстана. Однако игра на домашнем поле с поддержкой болельщиков может стать серьезным преимуществом.

"Плюс в том, что играем дома - искусственный газон, поддержка трибун. Всем командам, которые приезжают в Астану, здесь очень тяжело. Мы уже обыгрывали сильные сборные, включая Данию, так что у нас есть опыт. Матч с Македонией — один из ключевых в отборочном цикле. Если побеждаем, сохраняем шансы попасть на чемпионат мира. Если проиграем - нужно будет переключиться на работу с будущим составом команды. Я считаю, что нам по силам выиграть. В первом тайме, скорее всего, игра будет осторожной, а уже во втором — за счёт замен и свежести — можем склонить чашу весов в свою пользу. Македония - крепкий соперник, но на своем поле мы способны их обыграть. Мой прогноз: победа Казахстана. Что касается матча с Беларусью — результат там не так важен. Это будет настоящая товарищеская встреча, боевая, но в дружеском духе. Думаю, возможна ничья", - заключил комментатор.

Напомним, прямая трансляция матча Беларусь - Казахстан начнется сегодня, 5 июня, в 22:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале "Qazsport".

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