Казахстанские боксёры продолжают уверенное выступление на домашнем этапе Кубка мира по боксу в Астане, передает BAQ.KZ.

В весовой категории до 51 кг Алуа Балкибекова уверенно прошла японку Юну Нишинаку. Судьи единогласно отдали победу казахстанке, что обеспечило ей выход в полуфинал турнира и как минимум бронзовую медаль.

Ещё одну медаль сборной Казахстана принесла Аида Абикеева, выступающая в весовой категории до 65 кг. В поединке 1/4 финала она одержала победу над Кан Сукен из Южной Кореи, также обеспечив себе место в полуфинале.

Домашний этап международного турнира продолжается в Астане, и казахстанские спортсменки уверенно заявляют о себе в борьбе за золото.

Ранее мы писали о том, что Махмуд Сабырхан, Сабыржан Аккалыков и Айбек Оралбай одержали яркие победы на этом же этапе Кубка мира.