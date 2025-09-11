  • 11 Сентября, 14:07

Двух министров по цифровизации не будет? В МЦРИАП дали ответ

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин сообщил, что на базе ведомства будет создано новое министерство ИИ, передает BAQ.KZ.

"У нас одно министерство – МЦРИАП. На его базе будет создано новое ведомство. Поэтому здесь не будет двух министров, будет только один глава обновленного ведомства. Кто будет, это не в моей компетенции", – сказал Тулеушин в кулуарах Сената.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта. Казахстан в течение трёх лет должен стать полностью цифровой страной, заявил в Послании Касым-Жомарт Токаев. 

