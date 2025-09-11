Двух министров по цифровизации не будет? В МЦРИАП дали ответ
Сегодня, 12:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:50Сегодня, 12:50
116Фото: BAQ.KZ
Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин сообщил, что на базе ведомства будет создано новое министерство ИИ, передает BAQ.KZ.
"У нас одно министерство – МЦРИАП. На его базе будет создано новое ведомство. Поэтому здесь не будет двух министров, будет только один глава обновленного ведомства. Кто будет, это не в моей компетенции", – сказал Тулеушин в кулуарах Сената.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта. Казахстан в течение трёх лет должен стать полностью цифровой страной, заявил в Послании Касым-Жомарт Токаев.
Самое читаемое
- Кто может возглавить новое министерство по искусственному интеллекту Казахстана?
- "Человейники" вместо школ и парков: депутат требует остановить стройки Rams в Алматы
- Примут самое жёсткое решение – Жакупова о высказывании блогера о детях с аутизмом
- Пожар произошел в многоэтажке на левом берегу Астаны
- Не стоит делать трагедию — Магеррамов о поражении сборной Казахстана по футболу