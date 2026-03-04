Бурабайский районный суд рассмотрел два уголовных дела в отношении двух 18-летних граждан, обвиняемых в незаконном хранении и перевозке психотропных веществ с целью сбыта, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как установлено в суде, в октябре и ноябре 2025 года молодые люди прибыли на территорию Бурабайского района по указанию кураторов, с которыми поддерживали связь через социальные сети. Через интернет им направлялись инструкции по совершению противоправных действий с обещанием денежного вознаграждения.

Суд признал подсудимых виновными. Приговорами суда каждому назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

В прокуратуре Бурабайского района напомнили, что участие в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ влечет строгую уголовную ответственность.

«Следует проявлять особую осторожность при получении предложений о “быстром заработке” через интернет-ресурсы. Подобные предложения зачастую связаны с преступной деятельностью и могут повлечь тяжёлые последствия для будущего», – предупредили в надзорном органе.

