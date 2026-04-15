Двух мужчин наказали за нападение на львов в биоцентре в области Абай

Ими оказались мужчины 36 и 29 лет.

Фото: Департамент полиции региона

В области Абай полиция установила и привлекла к ответственности двух мужчин, причастных к инциденту, произошедшему на территории биологического центра, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции области Абай, после оперативно-розыскных мероприятий сотрудники быстро вышли на след подозреваемых. Ими оказались мужчины 36 и 29 лет.

«Оба были доставлены в отдел полиции», – подчеркнули в ведомстве.

По их действиям дана правовая оценка, а меры ответственности применены в соответствии с законодательством.

В полиции подчеркнули, что подобные случаи не останутся без внимания и будут строго пресекаться. Также напомнили, что жестокое обращение с животными в Казахстане является нарушением закона и влечёт ответственность.

