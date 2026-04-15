Как сообщили в Департаменте полиции области Абай, после оперативно-розыскных мероприятий сотрудники быстро вышли на след подозреваемых. Ими оказались мужчины 36 и 29 лет.

«Оба были доставлены в отдел полиции», – подчеркнули в ведомстве.

По их действиям дана правовая оценка, а меры ответственности применены в соответствии с законодательством.

В полиции подчеркнули, что подобные случаи не останутся без внимания и будут строго пресекаться. Также напомнили, что жестокое обращение с животными в Казахстане является нарушением закона и влечёт ответственность.