  • 25 Июня, 07:55
  • BAIGENEWS

Двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа в Астане и выжил

Полиция призывает родителей к бдительности.

Сегодня, 07:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Сегодня, 07:32
Сегодня, 07:32
67
Фото: Unsplash

Трагедия произошла 19 июня в столице Казахстана. Из окна пятого этажа жилого дома выпал двухлетний ребёнок. По данным полиции, семья приехала в гости. Пока взрослые находились в зале, малыш оказался на кухне, сам забрался на подоконник и выпал из открытого окна, передает BAQ.KZ.

Ребёнок доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

В связи с инцидентом столичная полиция выступила с обращением к родителям и законным представителям, призвав усилить меры безопасности и проявлять максимальную внимательность. По данным полиции, с начала 2025 года в Астане зарегистрировано уже 40 случаев падения детей из окон, 10 из них — со смертельным исходом.

Правоохранители подчёркивают: в большинстве случаев трагедии происходят из-за отсутствия элементарных мер предосторожности и невнимательности взрослых.

Полиция напоминает основные меры безопасности:

  • Не оставляйте ребёнка без присмотра при открытых окнах;
  • Не разрешайте детям выходить на балкон одними;
  • Никогда не оставляйте спящих малышей в квартире без взрослых;
  • Отодвиньте мебель от окон;
  • Не приучайте ребёнка выглядывать в окно с опорой на подоконник или стул;
  • Москитные сетки не являются защитой: ребёнок может опереться на неё и выпасть.

Безопасность детей — в руках взрослых, напоминают в полиции. Только внимательность и ответственность способны предотвратить трагедии.

Ранее в Алматы двухлетний ребёнок выпал из окна и погиб.

Самое читаемое

Наверх