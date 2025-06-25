Трагедия произошла 19 июня в столице Казахстана. Из окна пятого этажа жилого дома выпал двухлетний ребёнок. По данным полиции, семья приехала в гости. Пока взрослые находились в зале, малыш оказался на кухне, сам забрался на подоконник и выпал из открытого окна, передает BAQ.KZ.

Ребёнок доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

В связи с инцидентом столичная полиция выступила с обращением к родителям и законным представителям, призвав усилить меры безопасности и проявлять максимальную внимательность. По данным полиции, с начала 2025 года в Астане зарегистрировано уже 40 случаев падения детей из окон, 10 из них — со смертельным исходом.

Правоохранители подчёркивают: в большинстве случаев трагедии происходят из-за отсутствия элементарных мер предосторожности и невнимательности взрослых.

Полиция напоминает основные меры безопасности:

Не оставляйте ребёнка без присмотра при открытых окнах;

Не разрешайте детям выходить на балкон одними;

Никогда не оставляйте спящих малышей в квартире без взрослых;

Отодвиньте мебель от окон;

Не приучайте ребёнка выглядывать в окно с опорой на подоконник или стул;

Москитные сетки не являются защитой: ребёнок может опереться на неё и выпасть.

Безопасность детей — в руках взрослых, напоминают в полиции. Только внимательность и ответственность способны предотвратить трагедии.

Ранее в Алматы двухлетний ребёнок выпал из окна и погиб.