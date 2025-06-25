Двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа в Астане и выжил
Полиция призывает родителей к бдительности.
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Трагедия произошла 19 июня в столице Казахстана. Из окна пятого этажа жилого дома выпал двухлетний ребёнок. По данным полиции, семья приехала в гости. Пока взрослые находились в зале, малыш оказался на кухне, сам забрался на подоконник и выпал из открытого окна, передает BAQ.KZ.
Ребёнок доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
В связи с инцидентом столичная полиция выступила с обращением к родителям и законным представителям, призвав усилить меры безопасности и проявлять максимальную внимательность. По данным полиции, с начала 2025 года в Астане зарегистрировано уже 40 случаев падения детей из окон, 10 из них — со смертельным исходом.
Правоохранители подчёркивают: в большинстве случаев трагедии происходят из-за отсутствия элементарных мер предосторожности и невнимательности взрослых.
Полиция напоминает основные меры безопасности:
- Не оставляйте ребёнка без присмотра при открытых окнах;
- Не разрешайте детям выходить на балкон одними;
- Никогда не оставляйте спящих малышей в квартире без взрослых;
- Отодвиньте мебель от окон;
- Не приучайте ребёнка выглядывать в окно с опорой на подоконник или стул;
- Москитные сетки не являются защитой: ребёнок может опереться на неё и выпасть.
Безопасность детей — в руках взрослых, напоминают в полиции. Только внимательность и ответственность способны предотвратить трагедии.
Ранее в Алматы двухлетний ребёнок выпал из окна и погиб.
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