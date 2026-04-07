В Атырау утром зафиксировали тление мусора на полигоне в Северной промышленной зоне. На месте работают спасатели и спецтехника, пострадавших нет, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

О происшествии стало известно после публикаций в соцсетях. Пользователь Threads выложила фото и видео с панорамой города - на кадрах видно, как в небо поднимаются густые клубы дыма. По словам автора, горит свалка.

Что говорят другие жители

В комментариях жители города отмечают, что свалка горит систематически и это не первый раз.

"А когда она не горела? На потсонной основе это все. 21 век, в некоторых странах из мусора производят электроэнергию, строят асфальт и многое другое. В атырау делают людей больных, наверное, чтобы лечились больше, это же тоже деньги", - пишут в сети.

Атырауцы также пожаловались, что чиновники не решают проблему: "В Атырау нент чиновников, блюстителей порядка".

Что сказали власти

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, информация подтвердилась - 7 апреля 2026 года в 07:30 часов в городе Атырау, в Северной промышленной зоне, на территории мусорного полигона зафиксировано тление твёрдых бытовых отходов. Площадь горения уточняется.

"На место происшествия оперативно направлены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и ТОО «СпецАвтоБаза» — всего 65 человек и 35 единиц техники. Руководство на месте осуществляет первый заместитель начальника ДЧС Атырауской области, полковник гражданской защиты Абдилда Сарсенбаевич Баякеев. В настоящее время работы по ликвидации тления продолжаются. Ситуация находится под контролем МЧС. Информация о пострадавших не поступала", - сообищили в пресс-службе ДЧС города Атырау.

Ранее в социальных сетях жители Атырау уже поднимали вопросы благоустройства города. Горожане заявляли, что, несмотря на ежегодное выделение бюджетных средств на санитарную очистку и покос травы, во многих микрорайонах остаются запущенные участки. По их словам, траву либо не косят, либо после покоса не убирают, а эффективность работы подрядных организаций вызывает вопросы.

В акимате Атырау, комментируя ситуацию нашей редакции, ранее сообщали, что жалобы жителей на неубранную траву и неудовлетворительное состояние городских территорий приняты во внимание.