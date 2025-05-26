В Жетысайском районе Туркестанской области аграрии начали сбор первого урожая дыни — значительно раньше обычных сроков. Это стало возможным благодаря своевременной подаче поливной воды на сельскохозяйственные поля региона, передает BAQ.KZ.

По информации Туркестанского филиала РГП "Казводхоз", на сегодня фермерам Жетысайского района было подано 39,5 миллиона кубометров воды для полива 12 578 гектаров земель, где выращиваются бахчевые культуры, включая дыню.

По словам местных аграриев, своевременное водоснабжение позволило не только сохранить посевы, но и добиться раннего и качественного урожая.

"Большое спасибо коллективу "Казводхоза". Несмотря на непростые условия, они продолжают обеспечивать нас поливной водой. Благодаря их работе дыни в этом году созрели раньше", — отметил председатель местного крестьянского хозяйства Альфараби Кузенбаев.

В свою очередь директор Туркестанского филиала "Казводхоза" Казыбек Бедебаев сообщил, что подача поливной воды в регионе началась ещё в марте.

"Подача воды осуществляется на основании договоров с хозяйствами. На сегодня заключено 8892 соглашения на подачу более 2,4 млрд кубометров воды для полива свыше 275 тыс. гектаров. Уже подано 672,8 млн кубометров воды", — добавил он.

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