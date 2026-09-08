Джанни Инфантино намерен вновь баллотироваться на пост президента ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что намерен участвовать в выборах главы организации в 2027 году. В самой ФИФА заявили, что его планы не изменились. Инфантино объявил о намерении переизбраться еще весной на конгрессе организации в Ванкувере.

Выборы президента ФИФА состоятся 18 марта 2027 года в Рабате в рамках 77-го конгресса организации. Пока другие кандидаты официально о выдвижении не объявляли.

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Решение принято на фоне споров вокруг ФИФА

В последние месяцы Инфантино оказался в центре критики из-за проекта FIFA Forward Enterprise. Предлагалось создать отдельную коммерческую структуру и привлечь частных инвесторов к управлению частью коммерческих прав ФИФА, включая права, связанные с чемпионатами мира. Проект оценивался примерно в 20 млрд долларов.

Инициатива вызвала жесткую реакцию со стороны УЕФА и ряда других футбольных конфедераций. Европейские федерации даже допускали бойкот турниров ФИФА, пока проект оставался в силе. Позже от идеи отказались.

После этого давление на Инфантино не исчезло. УЕФА продолжила добиваться разбирательства вокруг проекта, а некоторые национальные федерации отказались поддерживать его переизбрание.

Сам Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года.

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