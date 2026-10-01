Джиу-джитсу принесло Казахстану еще одну медаль Азиатских игр
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Казахстанский спортсмен Нуржан Батырбеков стал серебряным призером Азиатских игр по джиу-джитсу.
В финале весовой категории до 69 кг казахстанец встретился с представителем ОАЭ Ахмедом Андизом. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу соперника.
Батырбеков завершил выступление на Азиаде с серебряной медалью.
Для казахстанца это уже вторая медаль Азиатских игр в карьере. На предыдущей Азиаде в Ханчжоу он стал чемпионом, завоевав золотую награду.
Напомним, на данный момент у сборной Казахстана 58 наград: 9 золотых, 17 серебряных и 32 бронзовые.
Азиатские игры продолжаются. Сегодня, 1 октября казахстанские спортсмены выступают в дзюдо, борьбе, джиу-джитсу, теннисе, велоспорте на треке, гребном слаломе, таэквондо и других дисциплинах.
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