Джиу-джитсу принесло Казахстану еще одну медаль Азиатских игр

Казахстанский спортсмен Нуржан Батырбеков стал серебряным призером Азиатских игр по джиу-джитсу.

В финале весовой категории до 69 кг казахстанец встретился с представителем ОАЭ Ахмедом Андизом. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу соперника.

Батырбеков завершил выступление на Азиаде с серебряной медалью.

Для казахстанца это уже вторая медаль Азиатских игр в карьере. На предыдущей Азиаде в Ханчжоу он стал чемпионом, завоевав золотую награду.

Напомним, на данный момент у сборной Казахстана 58 наград: 9 золотых, 17 серебряных и 32 бронзовые.

Азиатские игры продолжаются. Сегодня, 1 октября казахстанские спортсмены выступают в дзюдо, борьбе, джиу-джитсу, теннисе, велоспорте на треке, гребном слаломе, таэквондо и других дисциплинах.