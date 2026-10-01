Сколько медалей завоевал Казахстан на Азиаде-2026 к 1 октября

Сборная Казахстана продолжает выступление на XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое. По состоянию на утро 1 октября в активе национальной команды 57 медалей – 9 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовые, передает BAQ.KZ.

Казахстан успешно начал Азиаду. В первый соревновательный день сборная завоевала сразу шесть медалей, четыре из которых – золотые. Победителями стали велогонщики Рината Султанова и Алексей Луценко, а также каратисты Жоламан Бигабыл и Софья Берульцева.

22 сентября копилку сборной пополнили еще два золота. Победителями Азиады стали представители ММА Еркингали Буркутали и Кадырбек Шынбаев.

Еще одну золотую награду 23 сентября завоевал Алексей Луценко, выиграв групповую гонку. Для велогонщика это золото стало уже вторым на нынешней Азиаде и шестым в карьере на летних Азиатских играх.

Восьмое золото Казахстану принесли Владислав Яковлев и Иван Чернухин в академической гребле. К этому моменту в активе сборной было восемь наград высшей пробы.

Девятое золото сборная Казахстана завоевала в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах.

К концу шестого соревновательного дня, 25 сентября, казахстанские спортсмены собрали уже 30 медалей – восемь золотых, восемь серебряных и 14 бронзовых. Только за этот день представители страны завоевали пять бронзовых наград.

После этого медальная копилка продолжила расти. К завершению соревнований 29 сентября у Казахстана насчитывалось 48 наград – 9 золотых, 14 серебряных и 25 бронзовых. В этот день серебро завоевала легкоатлетка Кристина Овчинникова, а бронзовыми призерами стали Арайлым Шегенова в кураше и мужская команда по стендовой стрельбе.

Особенно результативным стал 30 сентября. За один день казахстанцы завоевали сразу восемь наград – две серебряные и шесть бронзовых. Серебряными призерами стали дзюдоисты Абиба Абужакынова и Елдос Сметов.

Таким образом, по итогам 30 сентября в активе Казахстана было 56 медалей – 9 золотых, 16 серебряных и 31 бронзовая.

Утром 1 октября копилку сборной пополнила теннисистка Юлия Путинцева. Казахстанка дошла до полуфинала одиночного турнира, где уступила представительнице Китая Чжан Шуай со счетом 4:6, 2:6, и стала бронзовым призером Азиады.

На данный момент у сборной Казахстана 57 наград: 9 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовые.

Азиатские игры продолжаются. 1 октября казахстанские спортсмены выступают в дзюдо, борьбе, джиу-джитсу, теннисе, велоспорте на треке, гребном слаломе, таэквондо и других дисциплинах.