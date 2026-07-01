Единые стандарты для городских дорог: что изменится в Казахстане

В стране утвердили новый ведомственный норматив, разработанный Казахским дорожным научно-исследовательским институтом.

По данным Министерства транспорта, документ устанавливает единые требования к содержанию, эксплуатации и ремонту улично-дорожной сети городов республиканского значения.

До настоящего времени единые требования к межремонтным срокам и гарантийным обязательствам для городской улично-дорожной сети отсутствовали. Эти условия прописывались отдельно в каждом договоре, что нередко приводило к разным требованиям при приемке объектов, их эксплуатации и устранении недостатков.

Теперь норматив впервые закрепляет единый порядок для всех городов республиканского значения. В документе определены обязательные межремонтные сроки, гарантийные периоды, требования к содержанию дорог, а также к техническим средствам организации дорожного движения.

По словам исполняющей обязанности директора Департамента нормативно-технического обеспечения КаздорНИИ Анар Фазылжановой, главная цель нового документа – создать единые и прозрачные требования к эксплуатации городской дорожной инфраструктуры.

"Впервые на нормативном уровне определены обязательные межремонтные сроки и гарантийные периоды для всех основных элементов улично-дорожной сети. Это позволит объективно оценивать качество выполненных работ, повысить ответственность подрядчиков и увеличить срок службы городских дорог", – отметила она.

Норматив распространяется на все основные элементы городской дорожной инфраструктуры. Это дорожные покрытия, мосты, дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, опоры наружного освещения, дорожная разметка, бордюры и другие элементы благоустройства.

Одним из главных нововведений стало обязательное устройство защитного слоя износа при строительстве, реконструкции, капитальном и среднем ремонте дорог. Такой слой защищает покрытие от влаги и транспортных нагрузок, снижает риск преждевременного разрушения и помогает продлить срок службы дороги.

Также документ предусматривает использование только тех противогололедных материалов, которые соответствуют требованиям стандарта ҚР СТ 4036. При этом применять хлорид натрия (поваренную соль) для борьбы с гололедом запрещено.

Особое внимание уделено контролю качества в течение гарантийного срока. Плановые осмотры дорог помогут своевременно выявлять дефекты, устанавливать причины их появления и обязывать подрядчиков устранять недостатки за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

Ожидается, что введение нового норматива позволит унифицировать подход к содержанию и ремонту городских дорог, повысить качество выполняемых работ, увеличить срок службы дорожной инфраструктуры и сделать дороги безопаснее для всех участников движения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане упростили подход к ремонту малозагруженных дорог.