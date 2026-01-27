Экологическая тревога в Атырау: сероводород и угарный газ зашкаливают рядом с НПЗ
Жители населённых пунктов Алгабас и Сая в Атырауской области пожаловались на резкий запах серы в воздухе, исходящий от Атырауского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), передает BAQ.KZ.
В ответ на обращения граждан специалисты лабораторно-аналитического отдела Департамента экологии региона провели замеры воздуха. Контроль также осуществлялся филиалом РГП "Казгидромет".
По результатам исследований в нескольких районах города были выявлены значительные превышения допустимых концентраций сероводорода и угарного газа.
По данным экологов, северо-восточное направление ветра и высокая влажность могли способствовать распространению запаха в жилые зоны.
В настоящее время ведется работа по открытию внеплановой проверки в отношении ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод". О результатах проверки и принятых мерах будет сообщено дополнительно.
Жители и специалисты призывают к усилению контроля за промышленными предприятиями, чтобы минимизировать угрозу для здоровья населения.
Ранее сообщалось, что в районе Атырау (Химпосёлок) концентрация сероводорода превысила норму в 36 раз.
