Экологический ад в Усть-Каменогорске: в мажилисе требуют действий от правительства
Депутат Марат Башимов направил депутатский запрос Первому Заместителю Премьер-Министра Роману Скляру, обострив вопрос о систематическом загрязнении воздуха в Усть-Каменогорске, передает BAQ.KZ.
По данным Восточно-Казахстанского филиала РГП "Казгидромет", в конце января 2026 года концентрации сероводорода и диоксида серы в городе превышали предельно допустимые нормы в 3,6 раза. В результате школьников перевели на дистанционное обучение, жители опасаются выходить на улицу, растёт заболеваемость органов дыхания, ухудшается состояние людей с хроническими заболеваниями.
"Мы наблюдаем, как жители промышленного города вынуждены ежедневно дышать опасным воздухом без адекватной компенсации со стороны государства", — подчеркнул Башимов.
Депутат указывает на опыт развитых стран, где при превышении экологических норм вводятся режимы тревоги, временно ограничивается работа промышленных предприятий, а население получает социальные выплаты, налоговые льготы и медицинскую поддержку. В Китае в городах с высоким уровнем загрязнения действуют программы субсидий, переселения и строгий контроль промышленных предприятий.
В Казахстане, по мнению депутата, ситуация решается формально — жителям советуют "реже выходить на улицу". В связи с этим Башимов запросил у правительства конкретные ответы по трём ключевым вопросам:
-
Какие реальные меры будут приняты для снижения выбросов, включая ответственность предприятий?
-
Рассматривается ли внедрение экологических коэффициентов при расчёте соцвыплат и зарплат для жителей зон экологического риска?
-
Почему практика развитых стран по защите населения в условиях экологического кризиса не применяется у нас?
Депутат напомнил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно требовал жесткого контроля за выбросами промышленных гигантов и модернизации очистных сооружений.
"Люди не должны расплачиваться здоровьем за бездействие властей. Право на благоприятную среду гарантировано Конституцией и должно работать на практике", — резюмировал Башимов.
Ранее сообщалось, что Усть-Каменогорск снова задыхается. Экологи бьют тревогу. Контроль со стороны Департамента экологии осуществлялся ежедневно с использованием передвижной лаборатории. Замеры проводились в санитарно-защитных зонах и частном жилом секторе по основным загрязняющим веществам: соединениям азота, оксиду углерода, соединениям серы и хлоридам.
