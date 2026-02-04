Депутат Марат Башимов направил депутатский запрос Первому Заместителю Премьер-Министра Роману Скляру, обострив вопрос о систематическом загрязнении воздуха в Усть-Каменогорске, передает BAQ.KZ.

По данным Восточно-Казахстанского филиала РГП "Казгидромет", в конце января 2026 года концентрации сероводорода и диоксида серы в городе превышали предельно допустимые нормы в 3,6 раза. В результате школьников перевели на дистанционное обучение, жители опасаются выходить на улицу, растёт заболеваемость органов дыхания, ухудшается состояние людей с хроническими заболеваниями.

"Мы наблюдаем, как жители промышленного города вынуждены ежедневно дышать опасным воздухом без адекватной компенсации со стороны государства", — подчеркнул Башимов.

Депутат указывает на опыт развитых стран, где при превышении экологических норм вводятся режимы тревоги, временно ограничивается работа промышленных предприятий, а население получает социальные выплаты, налоговые льготы и медицинскую поддержку. В Китае в городах с высоким уровнем загрязнения действуют программы субсидий, переселения и строгий контроль промышленных предприятий.

В Казахстане, по мнению депутата, ситуация решается формально — жителям советуют "реже выходить на улицу". В связи с этим Башимов запросил у правительства конкретные ответы по трём ключевым вопросам:

Какие реальные меры будут приняты для снижения выбросов, включая ответственность предприятий? Рассматривается ли внедрение экологических коэффициентов при расчёте соцвыплат и зарплат для жителей зон экологического риска? Почему практика развитых стран по защите населения в условиях экологического кризиса не применяется у нас?

Депутат напомнил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно требовал жесткого контроля за выбросами промышленных гигантов и модернизации очистных сооружений.

"Люди не должны расплачиваться здоровьем за бездействие властей. Право на благоприятную среду гарантировано Конституцией и должно работать на практике", — резюмировал Башимов.

Ранее сообщалось, что Усть-Каменогорск снова задыхается. Экологи бьют тревогу. Контроль со стороны Департамента экологии осуществлялся ежедневно с использованием передвижной лаборатории. Замеры проводились в санитарно-защитных зонах и частном жилом секторе по основным загрязняющим веществам: соединениям азота, оксиду углерода, соединениям серы и хлоридам.