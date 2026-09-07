Экономика Казахстана выросла на 4,1% за первое полугодие

В январе–июне 2026 года объем ВВП Казахстана составил 70,95 трлн тенге. В реальном выражении экономика выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самые высокие темпы роста показало строительство – 15,2%. Обрабатывающая промышленность прибавила 9,8%, транспорт и складирование – 7,1%.

В оптовой и розничной торговле, включая ремонт автомобилей и мотоциклов, рост составил 5,7%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 4,4%.

При этом наибольший вклад в общий рост экономики внесла обрабатывающая промышленность – 1,25 процентного пункта. Торговля обеспечила еще 0,93 п.п., строительство – 0,79 п.п.

На производство товаров пришлось 36,4% ВВП, на сферу услуг – 55,4%. Крупнейшей отраслью в структуре экономики остается промышленность, доля которой составила 28,6%.

Дефицит бюджета Казахстана снизится до 0,4% ВВП к 2029 году

Рост ВВП Казахстана в 2027–2029 годах превысит 5% - Жумангарин