Экономика Казахстана выросла на 4,1% за первое полугодие
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В январе–июне 2026 года объем ВВП Казахстана составил 70,95 трлн тенге. В реальном выражении экономика выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самые высокие темпы роста показало строительство – 15,2%. Обрабатывающая промышленность прибавила 9,8%, транспорт и складирование – 7,1%.
В оптовой и розничной торговле, включая ремонт автомобилей и мотоциклов, рост составил 5,7%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 4,4%.
При этом наибольший вклад в общий рост экономики внесла обрабатывающая промышленность – 1,25 процентного пункта. Торговля обеспечила еще 0,93 п.п., строительство – 0,79 п.п.
На производство товаров пришлось 36,4% ВВП, на сферу услуг – 55,4%. Крупнейшей отраслью в структуре экономики остается промышленность, доля которой составила 28,6%.
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