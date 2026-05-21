Экономике Германии предрекли резкое замедление

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики Германии почти вдвое – с 1,2% до 0,6% в этом году.

В Брюсселе это объясняют ростом цен на энергоносители на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа.

По информации BILD, для Германии это особенно чувствительная ситуация, так как страна сильно зависит от промышленности, а она потребляет большие объёмы энергии. Подорожание топлива увеличивает издержки предприятий, включая заводы и транспортные компании. В результате это отражается и на конечных ценах для потребителей, а также снижает общий спрос в экономике.

Негативные изменения затронули не только Германию. В целом прогноз роста экономики Европейского союза снижен до 1,1% вместо 1,4%, а для еврозоны теперь ожидается всего 0,9%.

Одновременно Еврокомиссия повысила прогноз по инфляции – до 3% вместо ранее ожидавшихся 1,9%.

По оценкам, улучшение экономической ситуации возможно не раньше 2027 года, и только при условии стабилизации энергетических рынков и снижения геополитической напряжённости.

Ранее сообщалось, что рабочие места массово сокращаются в Германии.

