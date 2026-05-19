Рабочие места массово сокращаются в Германии

В Германии за три месяца исчезли почти полмиллиона рабочих мест. Рынок труда продолжает испытывать давление.

По данным Федерального статистического ведомства, в первом квартале 2026 года число официально занятых в стране сократилось почти на 486 тысяч человек. Всего в экономике страны сегодня работают около 45,6 млн человек.

Это уже третье подряд квартальное снижение занятости. Причем даже с учетом сезонных факторов ситуация на рынке труда остается негативной.

Наиболее серьезные потери зафиксированы в промышленности – за год отрасль лишилась 171 тысячи рабочих мест. Снижение также произошло в строительстве, где стало на 27 тысяч работников меньше.

Сокращения затронули и другие сферы экономики: торговлю, транспорт, гостиничный бизнес, корпоративные услуги и IT-сектор.

При этом новые рабочие места появляются в основном в государственном и социальном направлениях. Так, в сферах госуслуг, образования и здравоохранения число занятых выросло на 181 тысячу человек.

В Министерстве экономики отмечают, что традиционного весеннего оживления на рынке труда в этом году практически не наблюдается. На фоне роста занятости в странах ЕС и еврозоны Германия все заметнее отстает по темпам восстановления экономики.

