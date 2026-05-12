В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, специалистов каких профессий сегодня не хватает на рынке труда Казахстана, передает BAQ.kz.

В стране упростили привлечение иностранных специалистов. Теперь для более чем 50 востребованных профессий действует особый порядок трудоустройства. В список входят врачи, IT-специалисты, инженеры и представители креативных профессий.

Главной целью является закрытие дефицита кадров в ключевых сферах и ускорение притока квалифицированных специалистов. Для таких специалистов предусмотрена возможность получения разрешения на постоянное проживание в стране.

По данным ведомства, с начала 2026 года особенно заметна нехватка врачей. На сотни вакансий акушеров-гинекологов, педиатров и анестезиологов приходится в разы меньше резюме. Также ощущается дефицит онкологов, неонатологов и эндокринологов.

Высокий спрос сохраняется и в IT-сфере. Работодателям нужны программисты и графические дизайнеры, при этом вакансий больше, чем соискателей.

Всего по востребованным профессиям уже заключено более 45 тысяч трудовых договоров. Больше всего – с разработчиками ПО, врачами и IT-специалистами.

При этом на иностранных специалистов оформлено лишь 55 трудовых договоров, в основном на должность инженеров по автоматизации.

В целом рынок труда в республике в основном закрывает потребности по большинству профессий, однако в здравоохранении сохраняется устойчивый дефицит кадров.

