Экотуризм в Казахстане набирает популярность: число посетителей нацпарков достигло 3,7 млн человек

За последние годы число посетителей национальных парков страны выросло почти втрое и в 2025 году достигло 3,7 млн человек, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили на площадке Службы центральных коммуникаций в преддверии Дня эколога.

В Казахстане продолжается развитие экологического туризма и экологического просвещения на особо охраняемых природных территориях. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, экологический туризм остается одним из приоритетных направлений работы ведомства. Если в 2019 году особо охраняемые природные территории посетили 1,3 млн человек, то в 2024 году этот показатель увеличился до 2,8 млн, а в 2025 году достиг 3,7 млн человек.

В нацпарках развивается туристическая инфраструктура

Для комфортного и безопасного отдыха посетителей на территории национальных парков создаются современные условия. В настоящее время функционируют 179 туристских маршрутов и 42 экологические тропы.

Кроме того, развивается экологически ориентированная инфраструктура, включая визит-центры, кемпинги, глэмпинги и другие объекты, способствующие развитию внутреннего туризма и бережному отношению к природе.

Экологическое просвещение охватило сотни тысяч человек

Особое внимание уделяется формированию экологической культуры среди населения, прежде всего среди детей и молодежи. Сотрудники особо охраняемых природных территорий регулярно проводят лекции, открытые уроки, экскурсии и природоохранные акции.

В рамках экологических инициатив было высажено 47 532 саженца. При этом показатель их приживаемости составил 71%.

Одним из ключевых эколого-просветительских мероприятий остается международная природоохранная акция "Марш парков". В рамках акции организуются лекции, экскурсии, экологические уроки, конкурсы и другие мероприятия. Общий охват участников составил 283 341 человек.

В рамках "Таза Қазақстан" очищают природные территории

Работа по улучшению экологического состояния природных территорий продолжается и в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".

Так, во время акции "Мөлдір бұлақ" участие приняли 1 876 человек. В результате было собрано 7,45 тонны мусора и очищено 35,5 гектара территорий.

Для школьников проводят акцию "Құстар күні"

Для формирования экологической культуры среди подрастающего поколения также проводится акция "Құстар күні". В ее рамках совместно со школами устанавливаются скворечники и организуются просветительские мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия и бережное отношение к окружающей среде.

В Министерстве экологии и природных ресурсов отмечают, что развитие экологического туризма и экологического образования остается важной частью работы по сохранению природного наследия страны и повышению экологической ответственности граждан.

Напомним, в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды по всей стране проходят экологические акции в рамках кампании "Таза Қазақстан".