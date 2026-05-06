Экс-акима нашли мертвым в Актюбинской области
Сегодня 2026, 15:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:25Сегодня 2026, 15:25
189Фото: gov.kz
В Актюбинской области найден мертвым бывший аким Кенкиякского сельского округа Куанышбек Серикжанов. Как сообщили BAQ.KZ в пресс-службе региона, Куанышбек Серикжанов 4 мая написал заявление об увольнении, 5 мая был подписан приказ о его освобождении от должности.
6 мая он был найден мертвым.
В ДП региона также прокомментировали информацию.
"Управлением полиции г.Актобе по факту гибели мужчины 1983 года рождения начато досудебное расследование. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в ДП.
Ранее в Астане вынесли приговор по делу об убийстве Ержана Бабакумарова. Дело рассматривалось в закрытом режиме.