Решение об освобождении экс-банкира Жомарта Ертаева отменили
Суд пересмотрел решение.
Судебное постановление о досрочном освобождении бывшего банкира Жомарта Ертаева отменено, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил депутат мажилиса и адвокат Абзал Куспан.
После того как Ертаев был освобождён по постановлению Алатауского городского суда Алматинской области, Куспан направил официальный запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность принятого решения.
"Сегодня отменено судебное постановление в отношении Ертаева. Искренне благодарю Генеральную прокуратуру РК, прокурора и суд Алматинской области, а также журналистов, которые первыми подняли этот вопрос!" — написал депутат в своём заявлении.
Ранее сообщалось, что экс-банкир Жомарт Ертаев вышел на свободу.
Напомним, в 2018 году экс-банкир был задержан в Москве и экстрадирован в Казахстан. Его обвинили в хищении 144 млрд тенге.
Судебный процесс в Алматы начался в декабре 2019 года и продолжался почти год. На скамье подсудимых вместе с Ертаевым находились еще 38 фигурантов.
Во время заседаний Ертаев признал вину и в последнем слове извинился перед всеми, включая других подсудимых.
16 ноября 2020 года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. В 2021 году срок наказания был сокращен до 9 лет.
Его досрочное освобождение вызвало широкий общественный резонанс.
