Судебное постановление о досрочном освобождении бывшего банкира Жомарта Ертаева отменено, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил депутат мажилиса и адвокат Абзал Куспан.

После того как Ертаев был освобождён по постановлению Алатауского городского суда Алматинской области, Куспан направил официальный запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность принятого решения.

"Сегодня отменено судебное постановление в отношении Ертаева. Искренне благодарю Генеральную прокуратуру РК, прокурора и суд Алматинской области, а также журналистов, которые первыми подняли этот вопрос!" — написал депутат в своём заявлении.

Ранее сообщалось, что экс-банкир Жомарт Ертаев вышел на свободу.

Напомним, в 2018 году экс-банкир был задержан в Москве и экстрадирован в Казахстан. Его обвинили в хищении 144 млрд тенге.

Судебный процесс в Алматы начался в декабре 2019 года и продолжался почти год. На скамье подсудимых вместе с Ертаевым находились еще 38 фигурантов.

Во время заседаний Ертаев признал вину и в последнем слове извинился перед всеми, включая других подсудимых.

16 ноября 2020 года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. В 2021 году срок наказания был сокращен до 9 лет.

Его досрочное освобождение вызвало широкий общественный резонанс.