В Талдыкоргане суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора ТОО "G.", обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, передает BAQ.kz.

Суд установил, что в 2022–2023 годах руководитель компании предоставлял в государственные органы — управления сельского хозяйства Алматинской области и области Жетысу — фиктивные документы. В них он завышал стоимость сырого молока, якобы закупленного у частных предпринимателей для переработки.

На основании этих данных государство перечислило предприятию субсидии на сумму 333 917 107,5 тенге.

Однако, как выяснилось в суде, заявленные объемы переработки молока фактически не выполнялись, а выделенные бюджетные средства использовались не по назначению.

Суд признал подсудимого виновным. При назначении наказания учли его раскаяние, наличие малолетних детей, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

В итоге ему назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 7 лет.

Также суд удовлетворил гражданские иски, и с осужденного взыскан причиненный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.

