Экс-глава департамента Нацбюро Олеся Кексель под домашним арестом – Генпрокуратура
Бывшему руководителю Агентства по противодействию коррупции Олесe Кексель присвоен статус подозреваемой по делу о пытках. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгелдиев на брифинге в Сенате, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Недавно по санкции суда в отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", – отметил Галымжан Койгелдиев.
Напомним, ранее Антикоррупционная служба возбудила уголовное дело в отношении заместителя начальника Следственного департамента Олеcи Кексель. Она проходит по делу как подозреваемая в применении пыток.
Кроме того, 4 июля стало известно о задержании бывшего главы Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева. Он также признан подозреваемым по статье "Пытки".
Мы писали, что стоит за задержаниями Олеси Кексель и Талгата Татубаева.
