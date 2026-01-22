35-летний нигерийский защитник Виктор Мозес, ранее выступавший за лондонский "Челси" и сборную Нигерии, подпишет контракт с "Кайсаром" сроком на один сезон, передает BAQ.kz со ссылкой на kpl.kz.

Мозес начал профессиональную карьеру в "Кристал Пэлас", после чего перешёл в "Уиган Атлетик". Его успешные выступления привлекли внимание "Челси", где футболист добился наибольших успехов. Пик карьеры пришёлся на сезон 2016/17 — под руководством Антонио Конте Мозес стал чемпионом Английской Премьер-лиги, выступая на позиции правого латераля.

В разные годы защитник также играл за "Сток Сити", "Вест Хэм", "Фенербахче", "Интер", московский "Спартак" и "Лутон Таун".

В составе национальной сборной Нигерии Виктор Мозес провёл 38 матчей и отметился 12 забитыми мячами.

Официальная презентация футболиста в качестве игрока "Кайсара" состоится 24 января в Кызылорде.

Напомним, что казахстанские футбольные клубы начали активно скупать некогда ведущих игроков Европы, так на этой неделе стало известно, что 35-летний полузащитник Миралем Пьянич подпишет однолетний контракт с "Актобе" и возобновит карьеру в Казахстане.