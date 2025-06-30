Распоряжением Главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.



Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в семье служащих в Алматинской области, городе Каскелене.

После окончания средней школы поселка имени Кирова Каскеленского района Алматинской области в 1983 году поступил в Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени Конева.

В 1996 году окончил Военную академию имени Фрунзе по специальности "Командно-штабная оперативно-тактическая войсковая разведка". В 2004 году окончил высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации по специальности "Военная безопасность государства".

В 2003 году избирался депутатом Шымкентского городского маслихата третьего созыва.

С 1987 по 2006 год проходил службу на разных должностях - от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД Казахстана.

С 2006 по 2007 год - заместитель командующего Внутренними войсками МВД.

С 2007 по 2008 год - первый заместитель командующего Внутренними войсками - начальник главного штаба Внутренних войск МВД Казахстана.

С 4 сентября 2008 года - командующий Внутренними войсками МВД.

С 22 января 2013 года - главнокомандующий Внутренними войсками МВД.

С 24 апреля 2014 года - главнокомандующий Национальной гвардией.

С 29 сентября 2021 года по 19 января 2022 года - заместитель министра внутренних дел - главнокомандующий Национальной гвардией Казахстана.

19 января 2022 года назначен на должность министра обороны.

8 июня 2025 года Жаксылыков был освобожден от занимаемой должности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-министр задержан 10 июня. Однако сам Руслан Жаксылыков опровергнул слухи.