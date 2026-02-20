Экс-принца Эндрю отпустили на свободу без предъявления обвинений
Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор спустя примерно 12 часов после задержания был отпущен из полицейского участка, на данный момент ему не предъявлены какие-либо обвинения, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции долины Темзы.
– Полиция долины Темзы готова предоставить дополнительную информацию о расследовании преступления, связанного со злоупотреблением должностными полномочиями. В четверг, 19 февраля, мы задержали мужчину старше 60 лет из графства Норфолк по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Задержанный мужчина был отпущен в рамках продолжающегося расследования, – сказано в заявлении.
При этом, как сообщает BBC Русская служба, в связи с арестом своего брата король Карл III распространил заявление, в котором сообщил, что узнал о произошедшем «с глубочайшей озабоченностью».
Он отметил, что полностью поддерживает расследование и готов сотрудничать с правоохранительными органами.
Напомним, вчера, в свой 66-ой день рождения, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный всех титулов из-за связей с Джеффри Эпштейном. Полиция арестовала его по подозрению в злоупотреблениях в момент, когда он занимал официальные должности.
– Хочу четко заявить: закон должен восторжествовать, — отметил Карл.
