Казахстанские правоохранительные органы установили контакт с российской стороной по делу бывшей супруги чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола - Екатерины Бивол. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Сената, передаёт BAQ.KZ

По его словам, в отношении нее объявлен международный розыск, а также принято заочное решение о заключении под стражу.

"Следствие продолжается. Уже объявлен международный розыск. Заочно принято решение о заключении под стражу. Мы по специальным каналам находимся на связи с сотрудниками полиции Российской Федерации. Если далее супруга Бивола будет задержана, мы через Генеральную прокуратуру получим информацию либо решим вопрос экстрадиции", — заявил Санжар Адилов.

Вице-министр уточнил, что взаимодействие между компетентными органами Казахстана и России осуществляется по установленным международным каналам.

Ранее мы сообщали, что ориентировку на экс-жену Бивола опубликовали госорганы Казахстана.