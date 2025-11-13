Казахстан и Россия координируют действия по делу бывшей жены Дмитрия Бивола
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанские правоохранительные органы установили контакт с российской стороной по делу бывшей супруги чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола - Екатерины Бивол. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Сената, передаёт BAQ.KZ
По его словам, в отношении нее объявлен международный розыск, а также принято заочное решение о заключении под стражу.
"Следствие продолжается. Уже объявлен международный розыск. Заочно принято решение о заключении под стражу. Мы по специальным каналам находимся на связи с сотрудниками полиции Российской Федерации. Если далее супруга Бивола будет задержана, мы через Генеральную прокуратуру получим информацию либо решим вопрос экстрадиции", — заявил Санжар Адилов.
Вице-министр уточнил, что взаимодействие между компетентными органами Казахстана и России осуществляется по установленным международным каналам.
Ранее мы сообщали, что ориентировку на экс-жену Бивола опубликовали госорганы Казахстана.
Самое читаемое
- В результате ДТП с автобусом погибли десятки человек в Перу
- 94% сёл Алматинской области подключены к широкополосному интернету
- В Алматинской области раскрыли кражу цветного металла с поезда
- ДТП в Алматинской области: спасатели спасли пострадавшего водителя
- Синоптики прогнозируют морозы до –20° в Казахстане