Первый иностранный руководитель в КФФ: что говорят эксперты

Генеральным секретарем Казахстанской федерации футбола (КФФ) назначен Скотт Манн. Это назначение стало первым в истории казахстанского футбола случаем, когда руководящую должность в федерации занял иностранный специалист.

Что известно о новом генсеке? Каковы его бэкграунд и репутация? Насколько распространена в мире практика назначения иностранных специалистов на руководящие должности в футбольных федерациях? Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Кандидат Марата Омарова

Изначально нужно отметить, что именно президент КФФ Марат Омаров предложил кандидатуру Скотта Манна. Представляя, кандидатура Манна, федерация подчеркнула, что он является "одним из наиболее авторитетных футбольных руководителей в мире".

В послужном его списке:

Tottenham Hotspur - с 2023 по 2025 год занимал должность директора по футболу, курировал академию, мужскую и женскую команды. В этот период клуб выиграл Лигу Европы УЕФА сезона 2024/25.

City Football Group в Китае - был генеральным директором и председателем совета директоров ФК "Сычуань Цзюньню".

Melbourne City - стал первым генеральным директором клуба, участвовал в его развитии с нуля, привлек крупных спонсоров и курировал строительство тренировочной базы.

Также Манн работал над реформами в китайском футболе и участвовал в стратегическом приобретении клуба группой City Football Grou.

Скотт Манн вступит в должность 13 июля 2026 года. Срок его полномочий рассчитан до 12 июля 2030 года.

На этом посту он сменит Давида Лорию, который занимал должность генерального секретаря КФФ с апреля 2025 года.

"Манн пользуется хорошей репутацией"

Корреспондент BAQ.KZ связалась с одним из ведущих специалистов мировой спортивной индустрии, профессором Саймоном Чедвиком.

Он преподавал в престижных бизнес-школах Франции, Испании, Германии, Китая, Бразилии, Японии и Марокко, сотрудничал с FIFA, UEFA, FC Barcelona, Adidas, Nike, Coca-Cola и PwC. Профессор также долгое время был колумнистом и автором публикаций в Forbes, The Economist, Arabian Gulf Business Insight, Asia and the Pacific Policy Forum, Amwaj, CityAM и Doha News.

Среди ключевых ролей Чедвика - должность директора по исследованиям для организаторов чемпионата мира FIFA 2022 года в Катаре. Он также был директором по исследованиям Women in Sport и почти двадцать лет сотрудничает с UEFA.

В эксклюзивном комментарии BAQ.KZ Чедвик прокомментировал назначение Скотта Манна в КФФ.

Говоря о профессиональной репутации Скотта Манна, профессор отметил его международный опыт и работу в структурах ведущих футбольных клубов.

"Манн пользуется хорошей репутацией, поскольку работал в нескольких странах и сотрудничал с одними из самых влиятельных футбольных клубов мира. Работа в City Football Group позволила ему оказаться в одной из самых инновационных и стратегически агрессивных структур мирового спорта. В то же время период его работы в Tottenham Hotspur совпал с победой клуба в крупном европейском турнире".

Оценивая нынешний статус Tottenham Hotspur, профессор Саймон Чедвик отметил как спортивные достижения клуба последних лет, так и его устойчивое развитие вне футбольного поля.

"Клуб является постоянным участником высшего дивизиона английского футбола. В прошлом году Tottenham выиграл Лигу Европы UEFA, а также выходил в финал Лиги чемпионов UEFA в 2019 году. Несмотря на эти успехи, в нынешнем сезоне клуб борется за сохранение места в Английской Премьер-лиге. В целом Tottenham считается финансово стабильным и коммерчески успешным клубом с грамотным управлением. Несколько лет назад клуб построил инновационный стадион, который до сих пор считается ориентиром для подобных инфраструктурных проектов. Однако у клуба также есть репутация достаточно осторожной и консервативной организации, из-за чего ему иногда сложно конкурировать с главными соперниками", - сказал эксперт.

Влияние руководителей федераций на сборную

В Казахстане впервые руководящую должность Казахстанской федерации футбола займет иностранный специалист. Мы поинтересовались, насколько распространена такая практика в мировом футболе.

Саймон Чедвик ответил так:

"Рынок управленческих и руководящих кадров вне поля сегодня столь же глобален и конкурентен, как и рынок игроков на поле. В Paris Saint-Germain работает большое количество британских специалистов, в Inter Miami доминируют испанские сотрудники, а в AC Milan есть несколько американцев. Привлечение иностранных специалистов стало нормой для современной футбольной индустрии".

Насколько управление в национальных футбольных федерациях влияет на развитие футбола и результаты сборной? Отвечая на этот вопрос, профессор указал на несколько важных факторов.

"Во-первых, это создание культуры, способствующей формированию побеждающих команд. Во-вторых - разработка стратегии, которая задает цели, направление и дисциплину в работе организации. И, наконец, повышение эффективности через привлечение специалистов в области лидерства и менеджмента с высоким уровнем образования и опытом работы в различных индустриях", - отметил Чедвик.

В заключении профессор отметил, что в Казахстане серьезнее относятся к спорту.

"Я знаю, что Казахстан все серьезнее относится к спорту. Более того, недавно в рамках сотрудничества с UEFA я преподавал нескольким представителям вашей страны.

Мы живем в более глобализированном спортивном мире, где стремительно появляются новые центры силы.

Спорт XXI века сильно отличается от спорта XX века, и это создает для таких стран, как Казахстан, возможности для роста, повышения узнаваемости и достижения успехов на элитном уровне".

