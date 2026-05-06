"Не ожидал": депутат о назначении экс-директора "Тоттенхэм Хотспура" генсеком КФФ
Депутат Мажилиса Парламента РК Магеррам Магеррамов прокомментировал BAQ.KZ назначение Скотта Манна на должность генерального секретаря Казахстанской федерации футбола.
Мажилисмен неоднократно поднимал вопросы развития отечественного футбола на пленарных заседаниях и сам активно следит за ситуацией в этом виде спорта.
"Честно говоря, я удивился. Не ожидал такого назначения. Было интересно, кого выберут, поскольку генеральный секретарь - это ключевая должность, по сути, именно он занимается всей этой работой.
Я не хочу критиковать это назначение. Все-таки, видимо, при выборе исходили из определенных факторов. Хочу пожелать ему успехов. Пройдет немного времени - тогда и сделаем какие-то выводы", - сказал он.
Депутат также отметил, что в 2025 году в федерации был назначен глава департамента судейства и инспектирования Нуну де Каштру.
"Мы пригласили португальского специалиста, ожидания были большими. Но мы видим, что судейство сотрясают скандалы. Я не увидел никакого эффекта", - сказал он.
Напомним, что кандидатуру специалиста внес президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров.
Перед новым генеральным секретарем поставлены задачи по продолжению реформ, начатых нынешним руководством КФФ. В числе приоритетов - совершенствование системы судейства, развитие футбольных академий и инфраструктуры, повышение стандартов управления и лицензирования клубов, укрепление коммерческой и медийной составляющей, а также расширение сотрудничества с УЕФА и ФИФА.
Он приступит к работе 13 июля 2026 года, а срок его полномочий продлится до 12 июля 2030 года.
Кто такой Скотт Манн
В федерации подчеркивают, что Скотт Манн считается одним из опытных футбольных управленцев с более чем 20-летней карьерой в Европе, Азии и Австралии. В 2023–2025 годах он занимал пост директора по футболу в Tottenham Hotspur, где курировал работу мужской и женской команд, а также академии. В этот период клуб стал победителем Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25 и дошёл до полуфинала Кубка Карабао.
Ранее он работал в структуре City Football Group, где возглавлял бизнес в Китае и занимал пост председателя совета директоров клуба "Сычуань Цзюньню". Он также участвовал в реформировании Футбольной ассоциации Китая.
До этого специались был первым генеральным директором клуба "Мельбурн Сити", где с нуля выстроил организационную структуру, привлёк крупных спонсоров и обеспечил развитие клуба как на спортивном, так и на коммерческом уровне.