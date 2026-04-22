В Центральной Азии усиливаются климатические риски, включая дефицит водных ресурсов и рост чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил генеральный директор Проектного офиса по климату и «зелёной» энергетике Центрально-Азиатского климатического фонда Ерлик Каражан на полях саммита RES 2026 в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, климатическая повестка сегодня требует глобального подхода и объединения усилий стран.

«Вопросы изменения климата, вопросы экологии — они требуют совместных усилий. Много инициатив, которые, наверное, видны нашим лидерам, требуют действительно глобального внимания. Как, например, вопросы дефицита воды. Наверное, одна из больших инициатив — это создание международной организации по воде в рамках Организации Объединённых Наций», — отметил он.

Каражан подчеркнул, что нынешний саммит стал площадкой принципиально нового уровня, где экологическая повестка обсуждается не точечно, а системно — на уровне лидеров государств и крупнейших международных институтов.

«Сегодняшний саммит, который проходит в партнёрстве с Организацией Объединённых Наций, — это очень показательное событие, поскольку впервые тема экологии, вся повестка по изменению климата поднимается на высокий уровень и обсуждается уже на уровне глав государств, глав международных организаций, финансовых институтов. Наше мероприятие проводится практически в формате конференций сторон — как КОП по климату, биоразнообразию, опустыниванию и другим вопросам», — заявил он.

Отдельно он остановился на рисках, которые уже ощущаются в регионе.

«Глобальные экологические проблемы — это изменение климата, потепление, рост температуры. Для нас это означает увеличение чрезвычайных ситуаций. Мы знаем о проблемах Каспия, его обмеления. Мы знаем о проблемах с паводками, которые ежегодно нам грозят — как в Казахстане, так и в соседних странах. Эти вопросы требуют особого внимания», — подчеркнул Каражан.

При этом, по его словам, в регионе есть и успешные кейсы, которые дают надежду на восстановление экосистем.

«У нас есть инициативы по Аральскому морю. Есть даже история успеха: была построена дамба с участием международной финансовой помощи, и сейчас северная часть Аральского моря начинает восстанавливаться. Это даёт нам хороший сигнал. Но остаются вопросы восстановления земель и того, как местное население может улучшить свою экономику», — отметил он.

Говоря о значении саммита, спикер подчеркнул, что RES 2026 должен стать не просто дискуссионной площадкой, а точкой запуска конкретных решений.

«Этот саммит — возможность выстроить правильные планы и совместно со странами Центральной Азии, прежде всего на региональном уровне, сформировать совместное видение и более эффективно решать экологические проблемы. Мы ожидаем, что по итогам будут объявлены декларации, дорожные карты, запуск проектов, исследовательских направлений и новых инициатив», — заключил он.

Напомним, сегодня в Астане стартовал региональный экологический саммит RES 2026, инициированный Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В мероприятии принимают участие главы государств, представители международных организаций, эксперты и бизнес-сообщество. В повестке — вопросы изменения климата, водной безопасности, сохранения биоразнообразия и перехода к «зелёной» экономике.