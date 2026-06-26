Минэнерго: Россия не обращалась к Казахстану за поставками бензина
Сегодня 2026, 11:21
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Сегодня 2026, 11:21Сегодня 2026, 11:21
192Фото: Правительство РК
Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах правительства прокомментировал информацию о возможных поставках казахстанского бензина в Россию.
Журналисты спросили у главы Минэнерго, обращалась ли российская сторона к Казахстану с просьбой о поставках топлива и соответствует ли действительности информация о возможной отправке 50 тыс. тонн бензина.
"Официальных запросов с российской стороны у нас не было", – заявил Аккенженов.
При этом министр отметил, что в случае поступления такого обращения Казахстан рассмотрит его в установленном порядке.
Ранее сообщалось о том, что Казахстан может начать импорт топлива из Китая.
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