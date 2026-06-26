Минэнерго: Россия не обращалась к Казахстану за поставками бензина

Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах правительства прокомментировал информацию о возможных поставках казахстанского бензина в Россию.

Журналисты спросили у главы Минэнерго, обращалась ли российская сторона к Казахстану с просьбой о поставках топлива и соответствует ли действительности информация о возможной отправке 50 тыс. тонн бензина.

"Официальных запросов с российской стороны у нас не было", – заявил Аккенженов.

При этом министр отметил, что в случае поступления такого обращения Казахстан рассмотрит его в установленном порядке.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан может начать импорт топлива из Китая.