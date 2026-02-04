Экспорт Казахстана в Пакистан в 2025 году продемонстрировал кратный рост и стал одним из наиболее динамичных направлений внешней торговли. По итогам января–ноября 2025 года товарооборот между двумя странами достиг 105,6 млн долларов США, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда этот показатель составлял 48,7 млн долларов США. Ключевым драйвером роста стала именно экспортная составляющая, которая выросла сразу в пять раз с 11,2 до 56,4 млн долларов США, что позволило кардинально улучшить торговый баланс, передает BAQ.KZ.

– Увеличение казахстанского экспорта в Пакистан в 2025 году связано прежде всего с расширением товарной номенклатуры и началом поставок по ряду новых позиций. Основной вклад в рост обеспечили поставки сырой нефти за 52,9 млн долларов США. Существенно выросли поставки продукции агропромышленного комплекса и промышленного назначения. Экспорт бобовых овощей достиг на сумму 280,3 тыс. долларов США, оборудования и машин для пайки на 64,1 тыс. долларов США, прочего конторского оборудования на 48,1 тыс. долларов США, материалов растительного происхождения для плетения на 33,1 тыс. долларов США, а также вспомогательного оборудования для текстильных машин на 22,5 тыс. долларов США. Поставки пшеницы увеличились в 4,6 раза и достигли 55,1 тыс. долларов США, что отражает рост интереса пакистанского рынка к казахстанской сельскохозяйственной продукции, – сообщили в Минторговли и интеграции Казахстана.

По информации ведомстве, импорт из Пакистана в Казахстан в январе–ноябре 2025 года также показал положительную динамику, увеличившись на 19,9% и составив 44,9 млн долларов США. Основной рост пришелся на продовольственные товары и продукцию легкой промышленности. Ввоз картофеля вырос почти в 94 раза и достиг 9,28 млн долларов США. Существенно увеличились поставки трикотажной одежды: импорт прочих трикотажных изделий вырос более чем в 125 раз до 663 тыс. долларов США, женской трикотажной одежды на 45,8% до 1,45 млн долларов США, маек и фуфаек на 43,2% до 1,18 млн долларов США.

– Результаты взаимной торговли за январь–ноябрь 2025 года наглядно демонстрируют качественный сдвиг в торгово-экономических отношениях Казахстана и Пакистана. Пятикратный рост экспорта и улучшение торгового баланса свидетельствуют о формировании устойчивой базы для дальнейшего наращивания поставок, углубления промышленной и аграрной кооперации, а также укрепления позиций казахстанских производителей на пакистанском рынке, – подчеркивают в ведомстве.

Напомним, в эти дни Президент казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Исламабаде.