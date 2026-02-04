Переговоры Токаева и Премьер-министра Пакистана прошли в узком составе
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Шахбаз Шариф провели переговоры в узком составе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Собеседники отметили динамичное развитие многопланового сотрудничества Казахстана и Пакистана в последние годы, а также рассмотрели перспективы укрепления политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Особое внимание в ходе встречи было уделено наращиванию сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, космоса и финансов.
Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, в Исламабад Президент Казахстана прибыл накануне. В аэропорту Главу нашего государства встретили Президент Асиф Али Зардари и Премьер-министр Шахбаз Шариф.
В честь прибытия высокого гостя была выстроена рота почетного караула и произведен 21 торжественный залп из артиллерийских орудий.
Ранее телеграм-канал "Борт №1" опубликовал видео из Исламабада, на котором видно, как город приготовился к визиту Касым-Жомарта Токаева.
Сегодня в резиденции Премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана. Главу нашего государства встретил Премьер-министр Шахбаз Шариф. После совместного фотографирования были исполнены национальные гимны Казахстана и Пакистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула. Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф представили друг другу членов официальных делегаций. Затем на территории резиденции Премьер-министра Пакистана Глава государства посадил дерево.
