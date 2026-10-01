Экспорт Казахстана вырос до $48,5 млрд за полгода
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Внешнеэкономическая ситуация Казахстана заметно улучшилась по итогам первого полугодия 2026 года. Текущий счет платежного баланса сложился с профицитом $2,4 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован дефицит в $3,6 млрд.
Об этом сообщил директор Департамента платежного баланса Национального банка РК Азат Ускенбаев.
Во втором квартале профицит текущего счета достиг $3,2 млрд. Одной из главных причин стало увеличение экспорта, который рос значительно быстрее импорта.
Экспорт Казахстана вырос
За январь-июнь экспорт товаров по платежному балансу увеличился сразу на 27,1% и достиг $48,5 млрд.
Рост зафиксирован более чем по 80% товарных позиций. В Нацбанке связывают такую динамику в том числе с повышением мировых цен на ключевые экспортные товары Казахстана – нефть, уран, металлы, руды и зерно.
Импорт при этом увеличился значительно меньше – на 6,2%, до $32,3 млрд. Причем основной рост пришелся на товары, необходимые экономике и производству. Закупки промежуточных товаров выросли на 13,8%, инвестиционных – на 7,9%.
В то же время импорт потребительских непродовольственных товаров сократился на 11,2%. В частности, Казахстан стал меньше импортировать автомобили, одежду и обувь. Такая тенденция в годовом выражении сохраняется с четвертого квартала 2023 года.
Внешний долг продолжает снижаться
Нацбанк также отмечает улучшение международной инвестиционной позиции Казахстана – показателя, отражающего соотношение внешних активов страны и ее обязательств перед нерезидентами.
Если в 2020 году отрицательная международная инвестиционная позиция составляла 42,1% ВВП, то по итогам первого полугодия 2026 года показатель сократился до 11,3% ВВП, или $37,5 млрд.
Отдельно в Нацбанке отмечают устойчивую позицию государственного сектора. На 1 июля его внешние активы с учетом международных резервов Нацбанка составляли около $130,8 млрд, а внешняя долговая нагрузка – $18,6 млрд. Активы превышали обязательства на $112,2 млрд.
Снижается относительно размеров экономики и совокупный внешний долг страны. С начала года его отношение к ВВП уменьшилось на 3,3 процентного пункта – до 56,6%. Для сравнения, в 2016 году этот показатель достигал 119,1%.
В Нацбанке подчеркивают, что значительная часть внешнего долга Казахстана приходится на межфирменную задолженность. Она связана с долгосрочным финансированием со стороны прямых иностранных инвесторов, в том числе с вложениями капитала, оборудования и технологий.
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