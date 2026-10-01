Нацбанк рассказал о ситуации на валютном рынке

По итогам сентября курс тенге укрепился на 4,6% – до 440,49 тенге за доллар. При этом Национальный банк не проводил валютных интервенций. Об этом говорится в информационном сообщении регулятора по валютному рынку.

Активность на Казахстанской фондовой бирже за месяц выросла. Среднедневной объем торгов увеличился с 415 млн до 474 млн долларов, а общий объем за сентябрь составил 10,4 млрд долларов.

В течение месяца на бирже также продавалась валюта из Национального фонда. Объем таких операций составил 200 млн долларов, или 1,9% от общего объема торгов. В среднем продавалось около 9,1 млн долларов в день.

При этом Нацбанк планировал в сентябре начать зеркалирование операций с Нацфондом в объеме 200–300 млн долларов, однако отложил их из-за избытка предложения валюты на рынке.

Дальнейшее проведение таких операций будет зависеть от ситуации на рынке. Как пояснили в Нацбанке, задача – обеспечить динамику курса в соответствии с фундаментальными факторами и не допускать резких спекулятивных колебаний тенге.

Нацбанк планирует продать валюту в эквиваленте 907 млрд тенге

Отдельно регулятор сообщил об операциях по зеркалированию покупок золота. В сентябре в рамках этого механизма было стерилизовано около 374 млрд тенге.

В четвертом квартале 2026 года Нацбанк планирует продать иностранную валюту в эквиваленте примерно 907 млрд тенге в рамках зеркалирования покупок золота.

Регулятор подчеркнул, что при операциях со средствами Нацфонда и использовании механизма зеркалирования придерживается принципа рыночного нейтралитета.

На пенсионные активы купили валюту почти на $1 млрд

Одновременно в сентябре Национальный банк покупал иностранную валюту для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ.

За месяц объем таких покупок достиг 986 млн долларов, что составило около 9,4% всех биржевых торгов.

Дальнейшие решения о покупке валюты для пенсионных активов будут приниматься с учетом ситуации на рынке.

В Нацбанке отметили, что в ближайшее время на курс тенге будут влиять ожидания участников рынка, квартальные налоговые выплаты, ситуация на мировых рынках и геополитическая обстановка.

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